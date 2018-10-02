Эксперт оценил сближение эсминцев ВМС США и Китая в Южно-Китайском море

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Сближение эсминца ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и боевого корабля ВМС США в Южно-Китайском море не было случайным — каждая из сторон хотела продемонстрировать свою позицию в территориальном споре, считает доцент СПбГУ, американист Григорий Ярыгин.RT.
Собеседник телеканала подчеркнул, что ни одна из сторон не планировала столкновения, а хотела показать "на тактическом и стратегическом уровне" решительность защищать свою позицию.
Ранее представитель Тихоокеанского флота ВМС США Чарльз Браун заявил о "небезопасном" сближении эсминца НОАК с американским боевым кораблем, выполнявшим миссию по "обеспечению свободы навигации" вблизи спорных островов в Южно-Китайском море.
В ответ в Минобороны Китая заявили, что эсминец ВМС США вошел в воды рядом с островами Наньша (Спратли) самовольно, и китайский корабль в соответствии с законами и правилами проверил принадлежность судна и предупредил о необходимости покинуть акваторию.
Ситуация в Южно-Китайском море
Акватории в Южно-Китайском море оспариваются близлежащими государствами — Китаем, Японией, Вьетнамом и Филиппинами. Американские корабли находятся в регионе с миссией по "обеспечению свободы навигации".
Вашингтон обвиняет Пекин в строительстве искусственных островов и расширении за их счет своих территориальных вод. Китайская сторона не соглашается с этими заявлениями и, в свою очередь, указывает на попытки США обострить ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском море.