Эксперт оценил сближение эсминцев ВМС США и Китая в Южно-Китайском море

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Сближение эсминца ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и боевого корабля ВМС США в Южно-Китайском море не было случайным — каждая из сторон хотела продемонстрировать свою позицию в территориальном споре, считает доцент СПбГУ, американист Григорий Ярыгин.

"Военные знают, где находятся чьи корабли с помощью спутниковых и радиолокационных средств наблюдения. Это необходимо, чтобы продемонстрировать — военно-стратегические интересы США никуда не исчезают, несмотря на смену администрации и на другие проблемы", — сказал эксперт в интервью RT

Собеседник телеканала подчеркнул, что ни одна из сторон не планировала столкновения, а хотела показать "на тактическом и стратегическом уровне" решительность защищать свою позицию.

Ранее представитель Тихоокеанского флота ВМС США Чарльз Браун заявил о "небезопасном" сближении эсминца НОАК с американским боевым кораблем, выполнявшим миссию по "обеспечению свободы навигации" вблизи спорных островов в Южно-Китайском море.

В ответ в Минобороны Китая заявили, что эсминец ВМС США вошел в воды рядом с островами Наньша (Спратли) самовольно, и китайский корабль в соответствии с законами и правилами проверил принадлежность судна и предупредил о необходимости покинуть акваторию.

Ситуация в Южно-Китайском море

Акватории в Южно-Китайском море оспариваются близлежащими государствами — Китаем, Японией, Вьетнамом и Филиппинами. Американские корабли находятся в регионе с миссией по "обеспечению свободы навигации".

Вашингтон обвиняет Пекин в строительстве искусственных островов и расширении за их счет своих территориальных вод. Китайская сторона не соглашается с этими заявлениями и, в свою очередь, указывает на попытки США обострить ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском море.