Силовики 20 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (16)

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

ДОНЕЦК, 2 окт — РИА Новости. Украинские силовики 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК также заявили о 20 нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 20 раз", — сказал представитель ведомства.

По его словам, силовики выпустили по территории ДНР более 60 мин различного калибра, при обстрелах также использовали стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы.