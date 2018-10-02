Запад пытался вмешаться во внутренние дела Македонии, заявил посол России

СКОПЬЕ, 2 окт – РИА Новости. Представители ЕС и США перед референдумом о переименовании Македонии по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС приезжали в Скопье и пытались вмешиваться во внутренние дела страны, призывая граждан к позитивному голосованию, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Македонии Сергей Баздникин.

Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македония договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Стороны договорились о ее переименовании в Республику Северная Македония. В воскресенье в Македонии прошел консультативный референдум с вопросом "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?"

Согласно оглашенным ГИК результатам подсчета 100% материала в плебисците приняли участие немногим более 666 тысяч человек, что составило 36,91% от общего числа избирателей. Из проголосовавших свыше 90% выступили "за" соглашение Скопье и Афин.

"Мы не выступали с какими-либо публичными заявлениями в связи с референдумом, чтобы это не выглядело, как попытка влияния на его результаты. Между тем, наши западные коллеги выбрали совсем противоположную линию поведения, и ясно, что они пытались вмешаться во внутренние дела суверенного государства", — заявил посол России агентству.

"В сентябре мы могли наблюдать приезд большого числа высокопоставленных государственных деятелей, чиновников из Вашингтона и Брюсселя, которые прибывали в Скопье и очень открыто, с большими усилиями, убеждали македонских граждан изъясниться позитивно на этом референдуме", — отметил Баздникин.

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