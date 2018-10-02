СКОПЬЕ, 2 окт – РИА Новости. Граждане Македонии низкой явкой на прошедшем референдуме о переименовании страны по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС выступили против навязанного извне решения, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Македонии Сергей Баздникин.

Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македония договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Стороны договорились о ее переименовании в Республику Северная Македония. В воскресенье в Македонии прошел консультативный референдум с вопросом "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?"

Согласно оглашенным ГИК результатам подсчета 100% материала в плебисците приняли участие немногим более 666 тысяч человек, что составило 36,91% от общего числа избирателей. Из проголосовавших свыше 90% выступили "за" соглашение Скопье и Афин.

"Совершенно ясно сейчас, что македонские избиратели, скажем так, "проголосовали ногами" против решения, которое пытались навязать извне. Очевидно, что подавляющее большинство — почти две трети граждан не считают, что Преспанское соглашение между Грецией и республикой Македония является наилучшим инструментом для преодоления различий в отношении государственного названия республики Македония", — заявил глава диппредставительства агентству.

"Конечно, фактом является то, что имея в виду, что на референдум вышли только 36,9% граждан с правом голоса, а требовалось, чтобы вышли 50% плюс один голос, эти результаты референдума подтверждают, что референдум неуспешен", — сказал Баздникин.

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