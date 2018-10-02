Во Франции идут обыски в штаб-квартире мусульманской организации

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Антитеррористическая операция с участием около 200 полицейских проходит во Франции, обыски проводятся в штаб-квартире мусульманской организации, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на префектуру.

"Сегодня утром с 6 часов в… коммуне Гранд-Сент (департамент Нор) проводится операция национальной полиции. Эта операция проходит в рамках противодействия терроризму… За деятельностью организации Centre Zahra France проводилось пристальное наблюдение из-за поддержки, оказываемой ее руководителями ряду террористических организаций", — цитирует радиостанция префектуру.

Как уточнили в полиции, обыски проводятся также в 12 домах основных руководителей организации.

По данным радиостанции Europe 1, данная шиитская организация известна "антисионистской" риторикой в том числе в социальных сетях.