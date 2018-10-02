Министр-советник посольства США рассказал, что хотел бы обсудить с Сигалом

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт – РИА Новости. Министр-советник по визовым вопросам посольства США в Москве Майкл Йодер заявил, что обсудил бы со спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивеном Сигалом его желание работать с РФ.

"Он был здесь, во Владивостоке, так? У меня было бы много вопросов к господину Сигалу относительно его личной истории и его желания работать с Россией. Это дипломатический ответ", — сказал Йодер журналистам во Владивостоке, отвечая на вопрос, не хотел бы он пообщаться на тему виз с Сигалом.

Актер Стивен Сигал, родившийся в США, получил российское гражданство в ноябре 2016 года. В начале апреля он стал спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям. Кроме того, ранее в августе Сигал зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в России.