Министр-советник посольства США рассказал, что хотел бы обсудить с Сигалом

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт – РИА Новости. Министр-советник по визовым вопросам посольства США в Москве Майкл Йодер заявил, что обсудил бы со спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивеном Сигалом его желание работать с РФ.
Актер Стивен Сигал, родившийся в США, получил российское гражданство в ноябре 2016 года. В начале апреля он стал спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям. Кроме того, ранее в августе Сигал зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в России.