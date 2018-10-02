В Госдуме с иронией ответили на слова Климкина о ядерном оружии в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко, комментируя слова главы МИД Украины Павла Климкина о ядерном оружии на полуострове, допустил, что вслед за ядерными боеголовками в Крыму украинские власти разглядят еще и "мертвых с косами вдоль дороги".

Ранее Климкин в эфире телеканала ATR заявил, что Россия могла разместить ядерное оружие или как минимум, инфраструктуру для него, на Крымском полуострове. По его мнению, Россия превратила Крым в одну огромную военную базу. Климкин также сообщил, что МИД Украины планирует подготовить проект специальной резолюции ООН по вопросу "милитаризации Крыма".

"Не зря говорится: у страха глаза велики. Не удивлюсь, если украинские самозванцы у власти, помимо ядерных боеголовок, в Крыму еще и мертвых с косами вдоль дороги узрят", — сказал Козенко, слова которого приводит его пресс-служба.

Депутат подчеркнул, что страх киевских властей вполне обоснован.

"Россия обладает вооружением, существенно превосходящим по силе любую страну. Но это все для того, чтобы такие, как Климкин, его компания и старшие "друзья" не возжелали ни пяди русской земли", – сказал Козенко.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".