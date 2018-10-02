Казино Лас-Вегаса погасили огни в годовщину теракта

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Казино на знаменитом бульваре Лас-Вегаса в понедельник вечером погасили огни в день годовщины теракта на концерте, жертвами которого стали 58 человек, около 500 получили ранения, сообщает газета Las Vegas Review-Journal.

Огни на зданиях казино стали выключаться примерно в 22.01 по местному времени (08.01 мск вторника), примерно в то время, когда Стивен Пэддок открыл стрельбу по посетителям фестиваля кантри-музыки год назад. На несколько минут также погас знаменитый знак "Добро пожаловать в сказочный Лас-Вегас". В течение всего дня, как отмечает издание, на экранах казино и гостиниц транслировалось изображение знаменитого бульвара вместе с хэштегом #VegasStronger. В акции участвовала и гостиница Mandalay Bay, откуда стрелок открыл огонь.

Кроме того, в понедельник вечером в одном из городских парков прошла акция памяти жертв теракта. В рамках акции, участие в которой приняла мэр города Кэролайн Гудмэн, в парке открыли памятный мемориал, посадили 58 деревьев и зажгли 58 свечей по числу человек, погибших в результате стрельбы, сообщается на официальном Twitter-аккаунте мэрии Лас-Вегаса.

Стивен Пэддок убил 58 и ранил около 500 человек 1 октября 2017 года на концерте в Лас-Вегасе. Он вел огонь из автоматического оружия с 32-го этажа гостиницы. Задержать преступника не удалось, поскольку он покончил с собой. Этот инцидент стал самым массовым убийством людей с применением огнестрельного оружия в новейшей истории США.