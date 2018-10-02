На Украине отменили рассмотрение апелляции на арест Вышинского

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. На Украине отложили рассмотрение жалобы защиты на продление ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщил его адвокат Андрей Доманский.
"Заседания не будет. У нас ликвидированы апелляционные суды с сегодняшнего дня", — объяснил он, уточнив, что новая дата пока не назначена.
В декабре прошлого года Высший совет правосудия Украины одобрил ликвидацию всех апелляционных и местных судов страны. Вместо них будут организованы окружные суды. Двадцатого сентября председатель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк приказал создать ликвидационные комиссии.
Доманский также заявил, что условия содержания Вышинского в СИЗО Херсона в цивилизованных странах считались бы пытками, так как в камерах и комнатах для следственных действий сняты стекла с окон.
Пятого сентября Херсонский суд рассматривал вопрос о продлении или изменении меры пресечения для Вышинского, но заседание пришлось прервать, так как обвиняемому стало плохо. Его увезли в тюремный госпиталь, после чего вернули в суд. В итоге арест продлили до 4 ноября.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила надежду на то, что мировое сообщество выступит в защиту журналиста.
Дело Кирилла Вышинского
Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в мае в Киеве. Его обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд отправил его под стражу на 60 дней без определения залога, позднее арест продлили.
Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.
Журналист находится под арестом более ста дней. При этом к нему до сих пор не допустили российских консульских работников.