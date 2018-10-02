Посольство США надеется сократить время ожидания на получение визы в Москве

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт – РИА Новости. Министр-советник по визовым вопросам посольства США в Москве Майкл Йодер выразил надежду, что в ближайшее время очередь на собеседование на получение визы в Москве сократится.

"Надеюсь, что в самое ближайшее время очередь ожидания собеседования сократится значительно. Необходимо подчеркнуть, что нет времени ожидания для студентов. И очень короткое время ожидания для заявителей, которые едут по программам обмена. Все еще большой вызов, как предоставить услугу всем заявителям, которые хотят получить туристическую услугу, в Москве. Но это не проблема, а хорошая часть процесса – русские любят путешествовать за рубежом, в Америку", — сказал Йодер журналистам во Владивостоке.