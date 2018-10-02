Генконсульство США во Владивостоке нарастило число выданных виз на 50%

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт – РИА Новости. Генконсульство США во Владивостоке с декабря 2017 года нарастило на 50% число выданных виз, сообщил журналистам министр-советник по визовым вопросам посольства США в Москве Майкл Йодер.

"За прошедшее время после закрытия консульств, сокращения сотрудников, Владивосток сделал 16 тысяч виз, это на 50% больше, чем мы делали во Владивостоке до того, как был сокращен штат. Это примерно соответствует тому, что могли бы выдать за четыре месяца, что консульство было закрыто", — сказал Йодер.

Вашингтон приостановил процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России с 23 августа 2017 года — после того как Москва в ответ на закрытие своих дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предложила американской стороне сократить численность диппредставительств в РФ до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США. Позднее процедура выдачи виз возобновилась, но только в посольстве США в Москве и в ограниченном режиме. Так, например, срок ожидания для записи на собеседования стал занимать более двух месяцев. Собеседования для получения неиммиграционных виз 11 декабря возобновились в генконсульствах во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.