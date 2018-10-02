В Японии объявили новый состав правительства

ТОКИО, 2 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга объявил новый состав правительства. Трансляцию в прямом эфире ведет телекомпания NHK.

Свои посты сохранили шесть ключевых министров, наиболее близких премьер-министру Синдзо Абэ, включая и самого Сугу: вице-премьер и министр финансов Таро Асо, министр иностранных дел Таро Коно, министр экономики, промышленности и торговли, а также министр по делам экономического сотрудничества с Россией Хиросигэ Сэко, министр госземель и транспорта Кэйити Исии, министр экономического восстановления Тосимицу Мотэги.

Две трети правительства — 12 человек — новые лица:

Такэси Ивая — министр обороны;

Ёсиаки Харада — министр окружающей среды;

Мицухироси Миякоси — министр по вопросам Окинавы и северных территорий, как в Японии называют Кунашир, Хабомаи, Шикотан и Итуруп, а также министр по вопросам административной реформы;

Масатоси Исида — министр общенациональных дел и коммуникаций;

Ёситака Сакурада — министр по делам Олимпиады и Паралимпиады;

Такуя Хираи— министр науки и технологий, он же будет отвечать за вопросы IT;

Хиромити Ватанабэ — министр восстановления после стихийных бедствий;

Масахико Сибаяма — министр образования, культуры, спорта;

Такамори Ёсикава — министр сельского, лесного и рыбного хозяйства,

Дзюндзо Ямамото — министр по делам общественной безопасности и по совместительству министр по предотвращению последствий стихийных бедствий;

Сацуки Катаяма — единственная женщина в правительстве — министр по делам развития регионов;

Такуми Нэмото — министр здравоохранения, труда и благосостояния;

Такаси Ямасита — министр юстиции.

Ранее Абэ принял отставку всех членов своего третьего по счету кабинета министров со времени избрания на пост премьера в 2012 году.

Позднее новое правительство пройдет церемонию утверждения императором страны, после чего будет считаться официально сформированным.