Бывший генсек Компартии Вьетнама скончался в возрасте 101 года

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Бывший генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама До Мыой скончался в столице страны Ханое в возрасте 101 года, сообщает издание VN Express.

По данным газеты, До Мыой был лидером, который сыграл "ключевую роль в революционной борьбе и начале новой эры" Вьетнама.

Как сообщает издание, До Мыой скончался ночью в больнице Ханоя после продолжительной болезни, от которой лечился как во Вьетнаме, так и за рубежом.

До Мыой занимал пост премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам с 1998 по 1991 год, после чего занял должность генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама. В 1997 году До Мыой ушел в отставку с поста генсека Компартии и был назначен советником ЦК партии.