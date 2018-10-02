Пекин назвал провокацией инцидент с эсминцем США в Южно-Китайском море

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Пекин требует от Вашингтона немедленно прекратить провокационные действия ВМС в Южно-Китайском море, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин после произошедшего в воскресенье инцидента с китайским и американским военными кораблями.
По ее словам, КНР намерена предпринимать все необходимые действия для защиты национального суверенитета и безопасности.
Хуа Чуньин подчеркнула, что Соединенные Штаты не обращают никакого внимания на совместные стремления региональных государств, постоянно прибегают к провокационным действиям. Также она указала на то, что США под предлогом "свободы навигации" нарушают основные международные нормы, несут угрозу китайскому суверенитету и причиняют ущерб стабильности в регионе.
В связи с этим Китай в отношении выразил "крайнее недовольство и решительный протест".
"Опасное сближение"
По словам представителя Тихоокеанского флота ВМС США Чарльза Брауна, в воскресенье эсминец ВМС Народно-освободительной армии Китая проследовал на "небезопасном" расстоянии в 41 метр от боевого корабля ВМС США, выполнявшего миссию по обеспечению свободы навигации близ спорных островов в Южно-Китайском море.
Ситуация в Южно-Китайском море
Акватории в Южно-Китайском море являются предметом спора между близлежащими государствами, такими, как КНР, Япония, Вьетнам и Филиппины.
Так, в июле 2016 года Постоянная палата третейского суда в Гааге по иску Филиппин постановила, что у КНР нет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. По мнению суда, спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай решение арбитража признать отказался.
Китай обвинения США отвергает и заявляет, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку Вашингтона с целью эскалации напряженности в регионе.