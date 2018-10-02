Пекин назвал провокацией инцидент с эсминцем США в Южно-Китайском море

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Пекин требует от Вашингтона немедленно прекратить провокационные действия ВМС в Южно-Китайском море, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин после произошедшего в воскресенье инцидента с китайским и американским военными кораблями.

Она призвала американцев "немедленно исправить свои ошибки", "чтобы избежать ущерба двусторонним отношениям, миру и стабильности в регионе".

По ее словам, КНР намерена предпринимать все необходимые действия для защиты национального суверенитета и безопасности.

Хуа Чуньин подчеркнула, что Соединенные Штаты не обращают никакого внимания на совместные стремления региональных государств, постоянно прибегают к провокационным действиям. Также она указала на то, что США под предлогом "свободы навигации" нарушают основные международные нормы, несут угрозу китайскому суверенитету и причиняют ущерб стабильности в регионе.

В связи с этим Китай в отношении выразил "крайнее недовольство и решительный протест".

"Опасное сближение"

По словам представителя Тихоокеанского флота ВМС США Чарльза Брауна, в воскресенье эсминец ВМС Народно-освободительной армии Китая проследовал на "небезопасном" расстоянии в 41 метр от боевого корабля ВМС США, выполнявшего миссию по обеспечению свободы навигации близ спорных островов в Южно-Китайском море.

Ситуация в Южно-Китайском море

В ответ Минобороны КНР заявило, что американский ракетный эсминец вошел в акваторию близ островов Наньша (Спратли) самовольно, и китайский корабль сразу же предпринял необходимые действия. Он в соответствии с законами и правилами осуществил проверку принадлежности судна и сделал ему предупреждение незамедлительно выйти из соответствующей акватории.

Акватории в Южно-Китайском море являются предметом спора между близлежащими государствами, такими, как КНР, Япония, Вьетнам и Филиппины.

Так, в июле 2016 года Постоянная палата третейского суда в Гааге по иску Филиппин постановила, что у КНР нет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. По мнению суда, спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай решение арбитража признать отказался.

В Вашингтоне указывают на то, что КНР строит искусственные острова, делает их военными объектами и расширяет свои территориальные воды за счет этой искусственной суши.

Китай обвинения США отвергает и заявляет, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку Вашингтона с целью эскалации напряженности в регионе.