СМИ рассказали о рекордном госдолге США

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Государственный долг США достиг отметки в 21,516 триллиона долларов, сообщает Washington Examiner.

Отмечается, что за 2018 финансовый год, который закончился 30 сентября, американский госдолг вырос на 1,2 триллиона долларов.

Также ожидается, что к 2020 году дефицит бюджета Соединенных Штатов превысит отметку в один триллион долларов.

Кроме того, как пишет издание, госдолг США сохранит тенденцию к ускорению роста, потому что расходы правительства никак не контролируются.

В августе в конгрессе США сообщили, что займы правительства за первые одиннадцать месяцев 2018 года составили 895 миллиардов долларов, что на 222 миллиарда долларов больше, чем в прошлом году.