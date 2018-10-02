ПЕКИН, 2 окт — РИА Новости. Китай требует от США немедленно прекратить провокационные действия ВМС в Южно-Китайском море, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы решительно требуем от американской стороны немедленно исправить свои ошибки, прекратить подобные провокационные действия, чтобы избежать ущерба двусторонним отношениям, миру и стабильности в регионе", — отметила она.

Она подчеркнула, что "Китай намерен предпринимать все необходимые для защиты национального суверенитета и безопасности действия".

По ее словам, "США не обращают никакого внимания на совместные стремления региональных государств, вновь и вновь прибегают к провокационным действиям, под предлогом "свободы навигации" нарушают основные международные нормы, несут угрозу суверенитету Китая и ущерб стабильности в регионе".

"Китай в отношении этих действий выражает крайнее недовольство и решительный протест", — подчеркнула она.

Инцидент в море

Ранее представитель Тихоокеанского флота ВМС США Чарльз Браун сообщил, что китайский эсминец в воскресенье прошел на "небезопасном" расстоянии в 41 метр от американского боевого корабля, который выполнял операцию по обеспечению свободы навигации недалеко от спорных островов в Южно-Китайском море.

Спорная акватория

Минобороны КНР в ответ на это заявило, что ракетный эсминец ВМС США самовольно вошел в акваторию близ островов Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море, а военный корабль ВМС Народно-освободительной армии Китая сразу же предпринял необходимые действия, в соответствии с законами и правилами провел проверку принадлежности судна и сделал ему предупреждение немедленно покинуть соответствующие воды.

У Китая и ряда стран региона, включая Японию, Вьетнам и Филиппины, есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.

США заявляют, что КНР строит искусственные острова, делает их военными объектами и за счет искусственной суши расширяет свои территориальные воды.

Китай отвергает обвинения США. В Пекине считают, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку Вашингтона для эскалации напряженности в регионе.