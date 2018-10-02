Опрос показал, что Путин пользуется большим доверием в мире, чем Трамп

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Владимиру Путин в мире доверяют больше, чем Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного американским исследовательским центром Pew Research Center.

Согласно опросу, 30 процентов респондентов относятся с доверием к российскому президенту, отмечая его правильную политику на международной арене. Чуть больший показатель в этом вопросе у председателя КНР Си Цзиньпина, его рейтинг доверия составляет 34 процента. У Трампа этот показатель равен 27 процентам, а наивысший рейтинг доверия среди всех мировых лидеров у канцлера Германии Ангелы Меркель — 52 процента.

При этом, согласно исследованию, большинство респондентов выражают обеспокоенность относительно роли США на международной арене. По их мнению, Соединенные Штаты часто пренебрегают мнением других стран в решении важных мировых проблем. Некоторые полагают, что США стали прилагать меньше усилий к урегулированию глобальных проблем, чем раньше.

При этом, как свидетельствуют результаты опроса, все больше людей выражают свое одобрение политике Китая на мировой арене.

Опрос проводился с 20 мая по 12 августа 2018 года, опрошено 26,1 тысяч человек из 25 стран мира.