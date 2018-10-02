Опрос показал, что Путин пользуется большим доверием в мире, чем Трамп

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Владимиру Путин в мире доверяют больше, чем Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного американским исследовательским центром Pew Research Center.
При этом, согласно исследованию, большинство респондентов выражают обеспокоенность относительно роли США на международной арене. По их мнению, Соединенные Штаты часто пренебрегают мнением других стран в решении важных мировых проблем. Некоторые полагают, что США стали прилагать меньше усилий к урегулированию глобальных проблем, чем раньше.
При этом, как свидетельствуют результаты опроса, все больше людей выражают свое одобрение политике Китая на мировой арене.
Опрос проводился с 20 мая по 12 августа 2018 года, опрошено 26,1 тысяч человек из 25 стран мира.