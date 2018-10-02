Госдеп обвинил Россию в утечке ядерных материалов на черный рынок

ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Программа по отслеживанию инцидентов и незаконному обороту ядерных материалов МАГАТЭ находится "под угрозой" со стороны России из-за "дела Литвиненко", заявил помощник госсекретаря США Кристофер Форд.

Выступая на конференции в штате Мэриленд по борьбе с контрабандой ядерных материалов, Форд упомянул специальную базу данных МАГАТЭ по отслеживанию инцидентов и незаконному обороту (Incident and Trafficking Database) – "единственную программу в мире, которая пытается вести учет радиоактивных и ядерных материалов, находящихся не под контролем".

По его словам, эта программа "находится под угрозой со стороны России из-за того, что в базу данных была включена информация об использовании Кремлем радиоактивного полония для отравления Александра Литвиненко в 2006 году". При этом он не пояснил, какую именно угрозу Россия представляет это программе.

Также Форд заявил, что на территории бывшего СССР было несколько случаев контрабанды радиоактивных материалов, в том числе несколько случаев в Грузии и Молдавии в 2000-х годах.

"По крайней мере, была пара случаев с чеченскими группировками в России, когда террористы пытались использовать "грязные бомбы" (с использованием радиоактивных материалов – ред.), хотя и безуспешно. Отчасти из-за десятилетий слабых мер безопасности в России и других частях бывшего Советского Союза после холодной войны — проблем, которые программы помощи США смогли на некоторое время помочь исправить, — мы не можем быть уверены, сколько радиоактивных и ядерных материалов уже находится на черном рынке", — сказал помощник госсекретаря.

Форд отвечает в госдепартаменте за вопросы международной безопасности и нераспространения. Выступление чиновника в понедельник опубликовано на сайте госдепартамента.

Экс-офицер ФСБ Александр Литвиненко бежал в Великобританию и умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития.

После смерти Литвиненко экспертиза выявила в его организме значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом". В Москве заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.