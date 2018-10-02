У побережья Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на востоке Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 23.59 по местному времени (02.59 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в районе острова Сумба. Очаг залегал на глубине 30 километров.
Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.
Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.