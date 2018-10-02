Тимошенко пообещала скорый конец политической карьеры Порошенко

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что действующей украинской власти, в частности, фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП), через полгода наступит "политический конец". Об этом она заявила на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента Украины, сообщает УНИАН.

Высказывание Тимошенко прозвучало в ответ на обвинения лидера фракции БПП Артура Герасимова о том, что она "продвигает идеи Кремля" на Украине, приведя в пример желание лидера "Батькивщины" ликвидировать "Нафтогаз".

Кроме того, он обвинил Тимошенко, что она якобы своими заявлениями препятствует украинской стороне в ведении переговоров о блокировании строительства "Северного потока — 2".

После этого, Тимошенко сказала, что Порошенко понял, кто его главный оппонент на президентских выборах. Она также отметила, что Герасимов в своей речи совершенно не думал о проблемах страны, а лишь пытался ее дискредитировать.

"Обратите внимание, что он 90% в своем темнике посвятил дискредитации моего имени и только 10% говорил об Украине. Это свидетельствует о том, что Порошенко определился, кто его главный оппонент на президентских выборах. Вам, уважаемые друзья, через шесть месяцев — политический конец", — отметила Тимошенко, подчеркнув, что нынешняя власть ответит за каждое преступление, совершенное против украинского народа.

Президентские выборы на Украине пройдут весной 2019 года.