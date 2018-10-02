Депутат Рады обвинил Россию в подготовке терактов на Украине

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Киеве в ближайшее время могут произойти несколько терактов с целью дестабилизации ситуации на Украине. Об этом заявил народный депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в интервью телеканалу NewsOne.

По его словам, он получил эту информацию от источников из Москвы, которые "заслуживают доверия".

"Источники я называть не буду, это два разных источника, которые даже не связаны между собой, и я уделяю серьезное внимание этой информации. Один из них непосредственно относится к ФСБ, а второй — к так называемой "кадыровской" диаспоре в Москве. Информация заслуживает доверия", — заявил депутат.

Он также отметил, что целями терактов могут быть "общественные деятели, враги Москвы или их адепты".

"По моей информации, все эти вещи складываются в два направления: желание дестабилизировать ситуацию в столице и в стране и личные отношения, в отношении меня точно. Вы не знаете, как трепетно относится ко мне руководитель Чеченской республики", — подчеркнул Мосийчук.

Он добавил, что проинформировал правоохранительные органы и вскоре встретится с их представителями.

В октябре 2017 года в центре Киева произошел взрыв, в результате которого два человека погибли, еще трое, в том числе Мосийчук, получили ранения. Советник главы МВД Украины Иван Варченко заявил тогда, что в 2014 году Кадыров прямо говорил о намерении расправиться с Мосийчуком. Сам Кадыров в ответ на это отметил, что организаторы покушения находятся на Украине, а в Чечне о Мосийчуке давно забыли.