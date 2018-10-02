ООН из соображений безопасности вывезла часть персонала из сектора Газа

ГАЗА, 2 окт — РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) эвакуировало из сектора Газа часть своих иностранных сотрудников, опасаясь за их безопасность, сообщил РИА Новости официальный представитель организации Аднан Абу Хасна.
"Ряд наших сотрудников подверглись нападкам и столкнулись с действиями, препятствующими выполнению ими своих обязанностей, со стороны отдельных лиц, выступающих против мер, которые были приняты вследствие сложного финансового положения БАПОР", — сказал собеседник агентства.
Агентство сейчас переживает тяжелейший за почти 70 лет своей истории финансовый кризис из-за потери главного спонсора — США. БАПОР действует с 1950 года в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Иордании, Ливане и Сирии, оказывая, по его собственным данным, продовольственную, образовательную, медицинскую и иную помощь пяти миллионам человек — палестинцам, которые остались без крова и средств к существованию в результате арабо-израильского конфликта, и их потомкам.