ООН из соображений безопасности вывезла часть персонала из сектора Газа

ГАЗА, 2 окт — РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) эвакуировало из сектора Газа часть своих иностранных сотрудников, опасаясь за их безопасность, сообщил РИА Новости официальный представитель организации Аднан Абу Хасна.

Причиной их вывоза на территорию соседнего Израиля стали акции протеста палестинских работников БАПОР, которых увольняют из-за финансового кризиса в агентстве.

"Ряд наших сотрудников подверглись нападкам и столкнулись с действиями, препятствующими выполнению ими своих обязанностей, со стороны отдельных лиц, выступающих против мер, которые были приняты вследствие сложного финансового положения БАПОР", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что значительная часть персонала, в том числе иностранцев, остается в секторе Газа, и заверил, что агентство продолжает бесперебойную работу в анклаве, где его школами, поликлиниками и пунктами распределения продовольствия пользуются 1,3 миллиона человек. БАПОР призывает местные власти обеспечить безопасность его персонала и объектов.

Агентство сейчас переживает тяжелейший за почти 70 лет своей истории финансовый кризис из-за потери главного спонсора — США. БАПОР действует с 1950 года в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Иордании, Ливане и Сирии, оказывая, по его собственным данным, продовольственную, образовательную, медицинскую и иную помощь пяти миллионам человек — палестинцам, которые остались без крова и средств к существованию в результате арабо-израильского конфликта, и их потомкам.