Соучредитель Microsoft сообщил, что повторно лечится от рака

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Соучредитель Microsoft Пол Аллен сообщил во вторник, что начал повторное лечение от неходжкинской лимфомы, от которой излечился в 2009 году.

"Недавно я узнал, что неходжкинская лимфома, от которой я излечился в 2009 году, вернулась", — говорится в заявлении Аллена, опубликованном на его сайте.

По его словам, команда докторов начала лечение онкологической болезни и настроена на "хорошие результаты" в борьбе с ней. Отмечается, что Аллен продолжит следить за работой своих компаний, однако на время лечения доверит их управление команде менеджеров.

Американский предприниматель Пол Аллен в 1975 году совместно с Биллом Гейтсом основал компанию Microsoft, которая специализируется на разработке программного обеспечения — в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows. В 2018 году Аллен занял 44-е место в списке журнала Forbes с состоянием 20,5 миллиардов долларов.