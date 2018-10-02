Климкин заподозрил Россию в размещении ядерного оружия в Крыму

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия могла разместить ядерное оружие на Крымском полуострове. Такое мнение он высказал в эфире телеканала ATR.

По его мнению, Россия превратила Крым в одну огромную военную базу.

"У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть ядерное оружие или, как минимум, инфраструктура для ядерного оружия", — сказал министр.

Климкин добавил, что именно оттуда Россия осуществляет поставки оружия и военной техники в Сирию.

Он также сообщил, что МИД Украины планирует подготовить проект специальной резолюции ООН по вопросу "милитаризации Крыма".

"Есть такая идея сделать отдельную резолюцию относительно милитаризации оккупированного Крыма", — заявил украинский министр.

Крым вновь стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Российское руководство не раз заявляло, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".