Климкин заподозрил Россию в размещении ядерного оружия в Крыму

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия могла разместить ядерное оружие на Крымском полуострове. Такое мнение он высказал в эфире телеканала ATR.
"У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть ядерное оружие или, как минимум, инфраструктура для ядерного оружия", — сказал министр.
Климкин добавил, что именно оттуда Россия осуществляет поставки оружия и военной техники в Сирию.
Он также сообщил, что МИД Украины планирует подготовить проект специальной резолюции ООН по вопросу "милитаризации Крыма".
"Есть такая идея сделать отдельную резолюцию относительно милитаризации оккупированного Крыма", — заявил украинский министр.
Российское руководство не раз заявляло, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".