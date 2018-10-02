Путин и Вучич проведут переговоры в Москве

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник в Москве встретится со своим коллегой из Сербии Александром Вучичем.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, на повестке переговоров — развитие двусторонних отношений, региональная и международная проблематика. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что встреча глав государств планировалась за несколько месяцев, то есть ее проведение не связано с ростом напряженности в регионе, который, впрочем, может стать предметом обсуждения.

Вучич перед визитом заявил, что ситуация в Косово будет среди приоритетных тем. Он подчеркнул, что планирует попросить у Путина поддержки на всех международных форумах.

Возросшая напряженность



В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения этих соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.

В минувшую субботу около 60 бойцов специального подразделения МВД самопровозглашенного Косово (ROSU) заняли позиции вблизи озера при ГЭС "Газиводе" и вошли в центр экологии и спорта вблизи плотины на севере края. В Косово объяснили эти действия прогулкой по озеру президента Косово Хашима Тачи. Отмечалось, что силовики покинули озеро Газиводе вместе с косовским лидером.

В ответ президент Сербии Александр Вучич и министр внутренних дел Небойша Стефанович отдали приказы о приведении в полную боеготовность армии и спецподразделений полиции Сербии. По данным источника сербского агентства Танюг в администрации президента, Вучич выразил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу "протест из-за безоглядных действий Хашима Тачи и приштинского руководства".

В этой связи представитель ЕС по СМИ Майя Коциянчич распространила сообщение, в котором призвал стороны к сдержанности в связи с обострением обстановки в Косово. Белград выступил с критикой этого заявления.

Ранее в Сербии заявляли, что позиции Белграда и Москвы по проблеме Косово совпадают. "Их позиция, как и наша, заключается в сохранении территориальной целостности Сербии и в непризнании одностороннего акта (провозглашения независимости — ред.) Приштины. Данная позиция не противоречит тому, что мы делаем",- заявил в начале сентября в интервью сербским СМИ первый вице-премьер и глава сербского МИД Ивица Дачич.

Сотрудничество с РФ

Товарооборот между Россией и Сербией в прошлом году вырос почти на четверть, в 2017 году он составил более 2 миллиардов долларов. При этом российский экспорт вырос на 20,4%, до 926,2 миллиона долларов, а российский импорт увеличился на 25,4%, до 1,1 миллиарда долларов.

Экономика была среди тем контактов двух лидеров 8 мая этого года, когда глава Сербии был в Москве. Вучич также пригласил Путина посетить Сербию. Сроки возможного визита пока не известны.

На территории Сербии с 1 по 5 октября проходят совместные летно-тактические учения ВКС РФ и ВВС Сербии. В мероприятии примут участие совместные российско-сербские экипажи истребительной и армейской авиации на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8. Всего будет задействовано до 10 единиц авиационной техники ВВС и войск ПВО Сербии.