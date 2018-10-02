В Барселоне и Жироне произошли столкновения между митингующими и полицией

МАДРИД, 2 окт — РИА Новости. Столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и митингующими произошли вечером в понедельник в Барселоне и Жироне.

У здания парламента в каталонской столице, где закончилось приуроченное к годовщине проведения незаконного референдума о независимости шествие, в котором приняли участие 180 тысяч человек, митингующие после окончания официальной части забрасывали полицию банками, бутылками, яйцами, сносили железные заграждения. Они выкрикивали лозунги с требованием отставки главы женералитета Кима Торры и советника по безопасности Микеля Буча.

В результате митингующим удалось добраться непосредственно до парламента. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены отступить в само здание. Радикалы вывесили на дверях плакаты с требованием "строительства республики". В 22.15 (23.15 мск) правоохранительные органы по борьбе с беспорядками приступили к зачистке площади перед парламентом.

Кроме того, происходили столкновения и между самими участниками акции.

Напряженная ситуация сложилась перед зданием представительства испанской полиции на улице Лайетана. Здесь митингующие также бросали в стражей правопорядка бутылки и банки. В результате около 22.00 (23.00 мск) полиция освободила улицу от митингующих, применив в том числе резиновые дубинки и страйкбольное оружие. В настоящее время по всей улице выставлены полицейские машины и оцепление.

В Жироне протестующие попытались снести ограждения перед зданием представительства каталонского правительства в этой провинции и преодолеть полицейских кордон. В этой акции, по данным испанских СМИ, принимают участие 3 тысячи человек.

Ранее в понедельник радикалы из "Комитетов защиты республики" (движения, созданного осенью прошлого года после проведения "референдума) блокировали трассы и дороги в автономном сообществе, улицы в Барселоне и Льейде, заблокировали вход в Биржу в Барселоне, на несколько часов прервали высокоскоростное железнодорожное сообщение с Францией, сняли флаг Испании со здания представительства женералитета в Жироне, вывесив вместо него Эстеладу (неофициальный флаг каталонских земель). Глава женералитета Ким Торра, выступая в связи с годовщиной, поддержал "комитеты", призвав их "давить дальше".

Глава испанского МИД Жозеп Баррель в ответ призвал каталонское руководство, включая Торру, обеспечить порядок в автономном сообществе, а лидеры оппозиционных Народной партии и центристской партии "Граждане" Пабло Касадо и Альберт Ривера потребовали от испанского правительства вновь ввести в Каталонии прямое правление Мадрида.