Сербская армия готова к бою. Россию просят помочь с Косово

Митинг против предложения президента Косово об изменении границы с Сербией в Приштине

Митинг против предложения президента Косово об изменении границы с Сербией в Приштине

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Во вторник Владимир Путин проведет переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем. В центре внимания — ситуация на севере Косово, где в минувшие выходные спецназ Приштины попытался захватить водохранилище и ГЭС "Газиводе". В ответ сербская армия приведена в полную боеготовность. За помощью Белград намерен обратиться к Москве. Приведет ли инцидент к новой войне на Балканах, разбиралось РИА Новости.

Контроль над ГЭС в руках сербов

Гидроэлектростанция "Газиводе", построенная в 1970-е, считается самой крупной не только на Балканах, но и во всей Европе. Водохранилище длиной больше двадцати километров соединяется с рекой Ибар на севере Косово.

Исторически "Газиводе" обеспечивала электричеством северные и юго-западные районы Сербии. После провозглашения в 2008 году независимости Косово ГЭС оказалась в составе новой республики, но поскольку входила в единую сербскую энергосистему, Белград сохранил над ней контроль. Сегодня от этих поставок электричества зависят северные муниципалитеты Косово, где в основном проживают сербы. Свет в дома и квартиры жителей Рашского округа Сербии также поступает за счет мощностей "Газиводе".

Контроль над водохранилищем и гидроэлектростанцией вот уже десять лет остается крайне чувствительным вопросом для Сербии. В Брюссельских соглашениях, которые семь лет назад положили начало диалогу Белграда и Приштины, этим энергетическим объектам посвящен специальный раздел. Оговаривается, что ГЭС находится на территории Косово, но контролируется сербскими муниципалитетами. Фактически это означает, что распределением электроэнергии "Газиводе" по-прежнему занимается Белград. Это вызывает недовольство косоваров, не скрывающих желания переподчинить себе управление.

Претензии Косово

Месяц назад Белград и Приштина готовились заключить сделку по "коррекции границ". Суть в том, что населенный сербами север Косово переходит под управление Сербии, Приштина взамен получает сербские территории Прешево и Буяновац, преимущественно населенные албанцами.

Жители обеих республик раскритиковали сделку. Сербы апеллировали к тому, что передача южных провинций лишит Белград контроля над автомагистралью "Коридор 10" — единственной дорогой между Сербией, Македонией и Грецией. Косовары не хотят отдавать "Газиводе", пополняющую бюджет страны на пять-семь миллионов евро в год. Кроме того, Приштина планирует расширить поставки электроэнергии ГЭС не только на севере, но и в других косовских провинциях.

Против сделки выступили также Германия, Великобритания и Финляндия, предупредившие, что передел границ может послужить негативным прецедентом для других Балканских стран с неурегулированными территориальными спорами. В результате запланированные на 7 сентября переговоры Александра Вучича с косовским президентом Хашимом Тачи не состоялись. Формальная причина — запрет Приштины на посещение сербским президентом ГЭС "Газиводе". Поездку Вучич планировал совершить сразу после переговоров.

Брюссель и Вашингтон, поддерживающие сделку по обмену территориями, все же помогли сербскому президенту побывать в северных районах Косово. Общаясь с местными жителями, Вучич заявил, что готов продолжить переговоры о границах.

Приятно провести выходной

В конце прошлой недели ситуация вокруг "Газиводе" резко обострилась. СМИ сообщили о попытке шестидесяти косовских спецназовцев приблизиться к плотине с северной части водохранилища и занять позиции возле точки сбора воды. Говорилось также о вторжении косоваров в центр экологии и развития в селе Зубин-Поток.

Реакция Белграда не заставила себя ждать. Вучич приказал привести Вооруженные силы Сербии в полную боевую готовность. "Албанцы напали на север Косово и арестовывают ни в чем не повинных сербов", — объяснил мобилизацию глава МВД Сербии Небойша Стафанович. В связи с действиями Косово сербские власти выразили также протест генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

После столь радикальных ответных мер Приштина попыталась отыграть назад. Посещение водохранилища Тачи объяснил желанием приятно провести выходной и полюбоваться живописными местами Косово. "Это был самый обыкновенный визит. Выпил кофе с местными сербами, пообщался по-дружески", — прокомментировал он инцидент.

Действия Косово, спровоцировавшие мобилизацию сербских военных, раскритиковал Евросоюз. "Брюссель серьезно относится к таким сообщениям и выражает надежду, что стороны будут реагировать спокойно и сдержанно", — отметил собеседник РИА Новости в структурах ЕС.

В полной боеготовности

Объяснения косовских властей пока не убедили Вучича отозвать решение о мобилизации армии. Вооруженные силы Сербии по-прежнему находятся в состоянии полной боеготовности. Более того, инцидент будет в центре внимания переговоров президентов России и Сербии.

"Я хочу, чтобы Сербия была страной мира и экономического процветания. Я попрошу поддержки у президента Путина на всех международных форумах", — заявил перед визитом в Москву Вучич.

На вопрос журналистов, планирует ли Белград просить у Москвы военную помощь, сербский президент ответил отрицательно. "Я не хочу, чтобы на территории Сербии были крупные военные конфликты", — уточнил он. Вопрос о предоставлении военной помощи после инцидента вокруг ГЭС назвали преждевременным и в Кремле.

Примечательно, что провокация Косово произошла за два дня до начала совместных военных маневров России и Сербии. Совместные летно-тактические учения "Барс-2018" продлятся до 5 октября. Военнослужащие двух стран отрабатывают задачи по защите воздушного пространства Сербии.

© AP Photo / Darko Vojinovic Сербы Косово с флагом Сербии во время митинга © AP Photo / Darko Vojinovic Сербы Косово с флагом Сербии во время митинга

Сербско-косовское реалити-шоу

"Посещение Тачи сербских объектов на севере Косово — еще одна обращенная к Западу демонстрация того, что это земля албанцев. На этот визит никто бы не обратил внимания, но косовского президента сопровождал спецназ. При этом косовары вначале не отрицали, что хотели захватить стратегические объекты", — пояснила РИА Новости руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.

Эксперт полагает, что ситуация не приведет к военному конфликту, но Сербия и впредь будет сталкиваться с провокациями Косово. "Подписав в 2013 году Брюссельские соглашения, Белград пошел на большое количество уступок. Сейчас Вучич пытается показать, что в состоянии реагировать на провокации и готов даже мобилизовать армию. Но обратного хода нет. С юридической точки зрения прав Тачи: он просто прогуливался вдоль энергетических объектов на своей территории", — говорит Гуськова.

Доктор политических наук Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич в беседе с РИА Новости называл инцидент "спланированным Вучичем и Тачи реалити-шоу", призванным поднять рейтинги президентов.

"Вучич и Тачи заинтересованы в коррекции границ, чтобы предъявить населению хоть какие-то результаты своего правления. Президент Сербии утратил поддержку и граждан страны, и православной церкви. Косовского лидера давно обвиняют в авторитаризме. Организовав инцидент, политики показали, что готовы далеко зайти ради суверенитета. Напугав население, тут же напомнили о возможности переговоров", — высказал мнение Гайич.

Сербский эксперт не исключил попыток убедить Москву поддержать сделку: "Главный аргумент, который президент Сербии использует на переговорах с Путиным, — это нежелательность военного сценария для решения проблемы границ с Косово. Инцидент на ГЭС он приведет в качестве примера, подтверждающего неадекватность действий косоваров. Чтобы впредь не допустить такого, Вучич призовет президента России поддержать сделку о разграничении границ".

Впрочем, убедить Москву будет непросто. "Российский МИД уже несколько раз давал понять, что решение о разграничении границ между Косово и Сербией должно основываться на нормах международного права. Это вполне логичная позиция, ведь вопрос коррекции границ может иметь серьезные последствия не только для сербов и косоваров. Прецедентом способны воспользоваться и другие страны, где есть похожие проблемы. Хорошо, если новых войн удастся избежать", — заключил Гайич.