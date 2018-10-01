Президент Македонии назвал явку на референдуме показателем воли народа

СКОПЬЕ, 1 окт – РИА Новости. Народ Македонии отверг референдум и переименование страны по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС, низкая явка стала показателем воли граждан, заявил в обращении к нации президент страны Георге Иванов.

Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македония договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Стороны договорились о ее переименовании в Республику Северная Македония. В воскресенье в Македонии прошел консультативный референдум с вопросом "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?"

Согласно оглашенным ГИК результатам подсчета 100% материала, в плебисците приняли участие немногим более 666 тысяч человек, что составило 36,91% от общего числа избирателей. Из проголосовавших свыше 90% выступили за соглашение Скопье и Афин.

"На вчерашнем референдуме народ отверг (подписанный близ озера Преспа) Преспанский договор. Не голосуя, народ четко высказался против поспешного, навязанного и вредоносного решения без предварительно достигнутого национального консенсуса. Тихое большинство приняло решение, бойкот — это голос тех, кто недооценен и не был услышан", — заявил Иванов.

"Нельзя говорить о воле большинства в условиях, когда не выполнено законодательное условие для референдума. Явка в 36,9% — это не воля народа, а воля народа – 63,1%, которые не вышли голосовать", — отметил македонский президент.

Он также подчеркнул, что предыдущая поддержка македонцев пути в НАТО и ЕС в результате референдума "свелась всего к 36,9%". Перед голосованием Иванов сообщил о личном бойкоте плебисцита.

Глава Государственной избирательной комиссии Оливер Деркоски заявил в понедельник, что референдум провалился из-за низкой явки. Его мнение проигнорировали члены правительства. По словам вице-премьера по европейской интеграции Буяра Османи, который проводил пресс-конференцию с министром обороны Радмилой Шекерински в правительстве, вопрос ценза "технический" и не отражает сложившуюся ситуацию.

Шекерински четко выразила позицию правительства – решение о будущем Македонии приняли проголосовавшие граждане, большинство из которых "поддержали европейскую Македонию".

Сообщение избиркома о прошедшем плебисците в ближайшие 15 дней будет обнародовано официальным публикатором и доставлено парламенту страны.