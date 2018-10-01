В Барселоне количество митингующих достигло 180 тысяч человек

МАДРИД, 1 окт — РИА Новости. Участие в митинге, который проходит вечером в Барселоне в день годовщины незаконного референдума о независимости автономного сообщества от Испании, принимают 180 тысяч человек, сообщила городская гвардия (полиция Барселоны).

Шествие пол лозунгом "Восстановим 1 октября" прошло от площади Каталонии до здания парламента автономного сообщества. Митингующие несли растяжку "Самоопределение — это право человека", написанную на английском. Среди других лозунгов звучали "Ни забвения, ни прощения", "Улицы всегда будут нашими" и "Независимость".

Дойдя до парламента, участники митинга вручили урны для голосования главе каталонского женералитета Киму Торре и спикеру законодательного органа Роже Торрену — символический жест, чтобы потребовать "довести до конца мандат 1 октября", то есть "претворить в жизнь Республику". "У нас есть сила голосования, у нас есть сила на улицах, мы требуем вас выполнить мандат", — потребовали участники акции.

После окончания официальной части некоторые участники акции начали бросать в полицейских краску, флаги, бутылки, сносить металлические заграждения, выставленные в целях безопасности. Происходят стычки между самими митингующими.

Еще по пути к парламенту большая группа отделилась от шествия и направилась к зданию представительства испанской полиции, протестуя против действий правоохранительных органов во время голосования год назад. Тогда на некоторых участках гражданская гвардия изымала урны и бюллетени, применила силу против избирателей. Были пострадавшие с обеих сторон. В настоящее время улица Лайетана, на которой расположено здание полиции, заблокирована толпой. Молодые люди кидают в полицейский кордон бутылки и жестяные банки, выкрикивая "Не забвения, ни прощения".

Акции протеста в понедельник проходят во многих каталонских городах.

В Жироне протестующие попытались снести ограждения перед зданием представительства каталонского правительства в этой провинции и преодолеть полицейских кордон. В этой акции, по данным испанских СМИ, принимают участие 3 тысячи человек.

Ранее в понедельник радикалы из "Комитетов защиты республики" (движения, созданного осенью прошлого года после проведения "референдума) блокировали трассы и дороги в автономном сообществе, улицы в Барселоне и Льейде, заблокировали вход в Биржу в Барселоне, на несколько часов прервали высокоскоростное железнодорожное сообщение с Францией, сняли флаг Испании со здания представительства женералитета в Жироне, вывесив вместо него Эстеладу. Глава женералитета Ким Торра, выступая в связи с годовщиной, поддержал "комитеты", призвав их "давить дальше".

Глава испанского МИД Жозеп Баррель в ответ призвал каталонское руководство, включая Торру, обеспечить порядок в автономном сообществе, а лидеры оппозиционных Народной партии и центристской партии "Граждане" Пабло Касадо и Альберт Ривера потребовали от испанского правительства вновь ввести в Каталонии прямое правление Мадрида.

Первого октября исполняется год с момента проведения незаконного референдума в Каталонии. В нем приняли участие 42% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали голосование незаконным. Основываясь на результатах "референдума", каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство страны с согласия Сената ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров сепаратистских общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела по обвинениям в организации восстания, мятежа и растрате госсредств.