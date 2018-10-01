В Британии поприветствовали итоги референдума в Македонии

ЛОНДОН, 1 окт – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Джереми Хант считает референдум в Македонии позитивным шагом и призывает премьер-министра Зорана Заева работать с парламентом над достижением консенсуса относительно будущего страны.

Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македонией договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Стороны договорились о ее переименовании в Республику Северная Македония. В воскресенье в Македонии прошел консультативный референдум с вопросом "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македонией и Греческой Республикой?" В плебисците приняли участие немногим более 666 тысяч человек, что составило менее 37% от общего числа избирателей. Из проголосовавших 91,46% выступили "за" соглашение Скопье и Афин, отвергли договор 6,56%.

"Хотя явка и была ниже ожиданий, референдум был позитивным шагом для Македонии. Принявшие участие в голосовании в Македонии ясно дали понять, что хотят быть частью евроатлантического сообщества, и я призываю премьер-министра (Зорана) Заева и его правительство работать с парламентом над достижением консенсуса относительно будущего страны", — говорится в переданном в РИА Новости заявлении Ханта.

Британский министр уверен, что имплементация Преспанского соглашения между Грецией и Македонией по урегулированию спора о названии будет благом для Македонии и для региона.

"Это откроет возможность для обеспечения большей безопасности, процветания и лучших перспектив для молодежи Македонии. Это также даст Македонии возможность послужить для региона примером того, чего можно достичь с мужеством, целеустремленностью и способностью смотреть в будущее", — указал Хант.

"Великобритания гордится тем, что является давним другом и партнером Македонии. Мы рассчитываем на продолжение и укрепление этого партнерства в будущем. И мы с нетерпением ждем, в особенности, дня, когда мы станем партнерами по НАТО – дверь все еще открыта", — добавил министр.