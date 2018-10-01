Еврокомиссия признала, что перечисляла гранты российским правозащитникам

БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Представитель Еврокомиссии признал в понедельник, что ЕС выделял в прошлом году экстренные гранты правозащитникам из России в связи с сообщениями о предполагаемых преследованиях гомосексуалистов в Чечне.

В ноябре прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что в республике не преследуют гомосексуалистов, потому что они там не проживают, а информацию о подобном придумали правозащитники, которые сами на этом зарабатывают деньги.

"Несколько слов о том, какую поддержку мы оказываем в рамках европейского инструмента поддержки демократии и прав человека. В 2017 году несколько срочных грантов были предоставлены правозащитным активистам из России в тот момент, когда эти события затронули представителей сексуальных меньшинств в Чечне", — заявил еврокомиссар по экстренному реагированию Кристос Стилианидис на слушаниях в Европарламенте в Страсбурге.

"Надеюсь, вы понимаете, что мы должны сохранять осмотрительность, чтобы не раскрыть получателей нашей поддержки, чтобы иметь возможность продолжать нашу деятельность. Нужно также понимать, какие трудности для получения помощи создает закон об иностранных агентах", — добавил он.

В начале апреля 2017 года в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на гомосексуалистов, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с президентом Владимиром Путиным. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила от издания имена людей, которые якобы подверглись репрессиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, и направила обращение главе СК.