Климкин обвинил Россию в создании напряженности в Закарпатье

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин обвинил Россию в создании напряженности с венграми в Закарпатье.
"Я предостерегаю всех от наездов на венгров в Закарпатье, наоборот, мы должны помочь нашей венгерской общине… Мы будем действовать вежливо, но очень жестко и последовательно", — сказал Климкин в видеообращении, опубликованном на странице дипломата в Facebook.
Украинские власти неоднократно обвиняли Россию в "дестабилизации ситуации" в стране. При этом подобные заявления не подкрепляются какими-либо доказательствами.
Отношения Украины и Венгрии
Ситуация ухудшилась после сообщений о выдаче украинцам в Закарпатье венгерских паспортов. При этом украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство.
В ответ на это Климкин заявил, что Киев намерен выслать консула Венгрии. Он также сообщил, что в ведомстве знали о выдаче иностранных паспортов в Закарпатье, однако не могли доказать это.
Прокуратура Закарпатской области, в свою очередь, завела уголовное дело по статье "Государственная измена" по факту выдачи украинцам венгерских паспортов.