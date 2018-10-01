Климкин обвинил Россию в создании напряженности в Закарпатье

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин обвинил Россию в создании напряженности с венграми в Закарпатье.

По мнению дипломата, российская сторона использует проблему с нацменьшинствами в Закарпатье для дестабилизации ситуации как в регионе, так и на Украине в целом. Климкин также отметил, что Россия "действует" не в интересах венгров и Венгрии в целом. При этом глава украинского внешнеполитического ведомства не привел ни одного факта, доказывающего какую-либо причастность Москвы к ситуации в Закарпатье.

"Я предостерегаю всех от наездов на венгров в Закарпатье, наоборот, мы должны помочь нашей венгерской общине… Мы будем действовать вежливо, но очень жестко и последовательно", — сказал Климкин в видеообращении, опубликованном на странице дипломата в Facebook.

Украинские власти неоднократно обвиняли Россию в "дестабилизации ситуации" в стране. При этом подобные заявления не подкрепляются какими-либо доказательствами.

Отношения Украины и Венгрии

Отношения Киева и Будапешта обострились на фоне украинского закона об образовании, который предусматривал существенное сокращение обучения на языках нацменьшинств. Некоторые государства, в том числе Венгрия и Румыния, жестко раскритиковали решение Киева.

Ситуация ухудшилась после сообщений о выдаче украинцам в Закарпатье венгерских паспортов. При этом украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство.

В ответ на это Климкин заявил, что Киев намерен выслать консула Венгрии. Он также сообщил, что в ведомстве знали о выдаче иностранных паспортов в Закарпатье, однако не могли доказать это.

Прокуратура Закарпатской области, в свою очередь, завела уголовное дело по статье "Государственная измена" по факту выдачи украинцам венгерских паспортов.