Украинские силовики выпустили более тридцати мин по Донбассу, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по югу самопровозглашенной Донецкой народной республики более 30 мин, заявили в понедельник журналистам в оперативном командовании ДНР.
"Силовики из 36 бригады открыли огонь из минометов калибром 120 миллиметров по населенным пунктам Коминтерново, Ленинское и Новая Таврия, выпустив более 30 мин", — сказал представитель командования ДНР.
По его словам, в Коминтерново в результате обстрела поврежден дом.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.