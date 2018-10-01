Украинские силовики выпустили более тридцати мин по Донбассу, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по югу самопровозглашенной Донецкой народной республики более 30 мин, заявили в понедельник журналистам в оперативном командовании ДНР.

"Силовики из 36 бригады открыли огонь из минометов калибром 120 миллиметров по населенным пунктам Коминтерново, Ленинское и Новая Таврия, выпустив более 30 мин", — сказал представитель командования ДНР.

По его словам, в Коминтерново в результате обстрела поврежден дом.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.