В Барселоне проходит массовая акция протеста

МАДРИД, 1 окт — РИА Новости. Многочисленная акция протеста проходит в Барселоне в первую годовщину незаконного референдума о независимости, который состоялся в Каталонии год назад и который не признали ни испанские власти, ни Конституционный суд страны.

Акция, в которой участвуют различные общественные и политические организации, выступающие за независимость региона, проходят под лозунгом "Восстановим 1 октября". Шествие отправилось от площади Каталонии к зданию парламента, где пройдет митинг, в котором примет участие глава каталонского женералитета Ким Торра и спикер законодательного органа Роже Торрен. Кадры шествия транслируют испанские телеканалы.

"Первое октября, не забудем, не простим!", "Свобода политзаключенным", — скандируют участники, в руках которых Эстелады — флаги движения за независимость Каталонии. "Политзаключенными" они считают каталонских политиков и общественных деятелей, чьи дела рассматривает Верховный суд Испании в связи с проведением незаконного референдума и объявления независимости каталонским парламентом 27 октября. Девять из 25 обвиняемых находятся в заключении, еще семь человек, включая бывшего главу женералитета Карлеса Пучдемона, скрываются от испанского правосудия за пределами страны.

В начале колонны несут урны для голосования. Некоторые из участников требуют отставки главы женералитета Кима Торры и советника внутренних дел Микеля Буча в связи с субботними событиями в Барселоне. В этот день правоохранительные органы применили силу против участников леворадикальной акции, проходившей в Барселоне, пытавшихся прорваться к другому шествию, организованному полицейской организацией Jusapol. Шесть человек были задержаны, в воскресенье их отпустили. Еще одни участник беспорядков, напавший на полицейского, задержан в понедельник.

Ранее в понедельник радикалы из "Комитетов защиты республики" (движения, созданного осенью прошлого года после проведения референдума) блокировали трассы и дороги в автономном сообществе, улицы в Барселоне и Льейде, заблокировали вход в Биржу в Барселоне, на несколько часов прервали высокоскоростное железнодорожное сообщение с Францией, сняли флаг Испании со здания представительства женералитета в Жироне, вывесив вместо него Эстеладу. Глава женералитета Ким Торра, выступая в связи с годовщиной, поддержал "комитеты", призвав их "давить дальше".

Глава испанского МИД Жозеп Баррель в ответ призвал каталонское руководство, включая Торру, обеспечить порядок в автономном сообществе, а лидеры оппозиционных Народной партии и центристской партии "Граждане" Пабло Касадо и Альберт Ривера потребовали от испанского правительства вновь ввести в Каталонии прямое правление Мадрида.

Первого октября исполняется год с момента проведения незаконного референдума в Каталонии. В нем приняли участие 42% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали голосование незаконным. Основываясь на результатах "референдума", каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство страны с согласия Сената ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров сепаратистских общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела по обвинениям в организации восстания, мятежа и растрате госсредств.