Посол Южной Кореи рассказал подробности переговоров по судну "Севастополь"

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Посол Южной Кореи в Москве У Юн Гын заявил, что вопросы, связанные с задержанием южнокорейской стороной российского судна "Севастополь", окончательно решатся во вторник.

"Мы ожидаем, что вопросы по судну "Севастополь" завтра будут окончательно решены", — сказал он журналистам.

Он добавил, что отношения Сеула и Москвы "неизменно будут развиваться".

Ранее в понедельник посол Южной Кореи в Москве был вызван в МИД РФ, где ему было сделано представление в связи с незаконным задержанием российского судна "Севастополь" в порту города Пусан. Как отметили в МИД РФ, российская сторона потребовала незамедлительно отменить запрет морских властей Республики Корея на выход указанного судна из порта.

В августе в МИД Южной Кореи сообщали, что в отношении российского судна "Севастополь" в южнокорейском порту Пусан проводится проверка на предмет нарушения решений СБ ООН.

Как сообщалось ранее, США внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе "Судоходную компанию Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь". Минфин США утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море.