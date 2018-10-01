В российском посольстве прокомментировали слова Ханта о химоружии

ЛОНДОН, 1 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Последние антироссийские заявления главы МИД Великобритании Джереми Ханта не имеют ничего общего с реальностью, заявил пресс-секретарь посольства России в Соединенном Королевстве.
"У нас нет ни малейшего желания комментировать очередные агрессивные выпады министра иностранных дел Великобритании Ханта в адрес России, которые не имеют ничего общего с реальностью. В случае с инцидентом в Солсбери мы имеем дело с безответственной позицией британских властей, которые без каких-либо объяснений отказываются от взаимодействия с Россией в расследовании отравления двух российских граждан на британской земле", — заявил журналистам пресс-секретарь.
"Всю информацию от британской стороны мы получаем в виде вбросов и утечек в британские СМИ. Все это мы воспринимаем как еще одно подтверждение того, что консервативному правительству есть что скрывать, раз оно боится открытого и честного сотрудничества. Это объективная реальность, которую невозможно спрятать за эмоциональными призывами "противостоять агрессивной России"", — добавил дипломат.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.