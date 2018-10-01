В российском посольстве прокомментировали слова Ханта о химоружии

ЛОНДОН, 1 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Последние антироссийские заявления главы МИД Великобритании Джереми Ханта не имеют ничего общего с реальностью, заявил пресс-секретарь посольства России в Соединенном Королевстве.

Хант, выступая на съезде Консервативной партии, в очередной раз пригрозил России, что она заплатит "высокую цену" в случае применения химического оружия.

"У нас нет ни малейшего желания комментировать очередные агрессивные выпады министра иностранных дел Великобритании Ханта в адрес России, которые не имеют ничего общего с реальностью. В случае с инцидентом в Солсбери мы имеем дело с безответственной позицией британских властей, которые без каких-либо объяснений отказываются от взаимодействия с Россией в расследовании отравления двух российских граждан на британской земле", — заявил журналистам пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что следствие по делу о ЧП в Солсбери ведется непрозрачно, а обстоятельства дела засекречиваются.

"Всю информацию от британской стороны мы получаем в виде вбросов и утечек в британские СМИ. Все это мы воспринимаем как еще одно подтверждение того, что консервативному правительству есть что скрывать, раз оно боится открытого и честного сотрудничества. Это объективная реальность, которую невозможно спрятать за эмоциональными призывами "противостоять агрессивной России"", — добавил дипломат.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.