В Белоруссии заявили о подходящем моменте для продолжения переговоров с МВФ

МИНСК, 1 окт — РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил о наличии возможности "освежить" повестку дня диалога Минска с Международным валютным фондом (МВФ), сообщила в понедельник пресс-служба белорусского правительства.

Прошлым летом возникла пауза в переговорах Белоруссии с МВФ о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит в размере около 3 миллиардов долларов под 2,28% годовых на десять лет. Стороны разошлись во взглядах относительно скорости реформ в Белоруссии, в частности, в вопросе повышения тарифов на ЖКУ. В феврале в минфине не исключали, что возобновление полномасштабных переговоров с МВФ о выделении Минску кредита может произойти в 2020-2021 годах.

По информации пресс-службы, в понедельник Румас провел переговоры со старшим постоянным представителем МВФ в регионе Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы Надимом Илахи.

По словам премьера, намеченные на ноябрь этого года консультации с МВФ по статье четвертой устава фонда, станут хорошей возможностью предметно обсудить вопросы экономической политики в Белоруссии.

"Мы рассчитываем, что конструктивный подход команды МВФ, внимательное отношение к нюансам и особенностям геополитической и экономической обстановки, в которой находится Беларусь, позволят сформировать сбалансированный отчёт по четвертой статье. Мы надеемся, что предстоящие встречи станут хорошим поводом "освежить" повестку дня нашего диалога с МВФ, учесть аспекты новой программы деятельности правительства", — сказал Румас.

По данным пресс-службы, Румас акцентировал внимание, что новый курс правительства Белоруссии будет направлен на повышение конкурентоспособности экономики, укрепление институтов рынка и частной собственности, проведение взвешенной макроэкономической политики. "Вопросы структурных преобразований также останутся в центре внимания правительства. Основные сферы реформирования в полной мере соотносятся со взглядами МВФ, однако приверженность умеренным темпам реформ сохраняется", — подчеркнул премьер-министр.