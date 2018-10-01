США сохранят пошлины на сталь и алюминий с Мексикой и Канадой

ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что импортные пошлины на сталь и алюминий в отношении Мексики и Канады будут сохраняться, несмотря на заключенное соглашение о свободной торговле USMCA с этими странами.
США с 1 июня ввели в действие торговые пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%). Сейчас пошлинами в 25% облагается стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% действуют на импорт в США алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины. В качестве обоснования для введения пошлин администрация президента США Дональда Трампа сослалась на 232-ю статью американского закона о расширении торговли от 1962 года. Эта норма позволяет президенту устанавливать торговые барьеры с иностранными государствами, если это оправдано интересами нацбезопасности.
Стоит отметить, что данное соглашение должно еще пройти утверждение конгрессом США. Однако уже в начале дня после известия о заключении соглашения американские торговые площадки позитивно отреагировали на новость — крупнейший торговый индекс DJIA рос почти на 1%, до 26700 пунктов.