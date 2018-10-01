Карасин и Абашидзе обсудили деятельность лаборатории США в Грузии

ТБИЛИСИ, 1 окт – РИА Новости. Спецпредставитель премьера Грузии по вопросам связей с РФ Зураб Абашидзе заявил, что на встрече в Праге с замглавы МИД России Григорием Карасиным обсуждалась деятельность американской лаборатории Лугара близ Тбилиси, где, по данным бывшего грузинского министра госбезопасности Игоря Гиоргадзе, могли проводить летальные эксперименты над людьми.

"Григорий Карасин коснулся темы лаборатории Лугара. Я повторился, что отношение России к данному вопросу неверное… Мы несколько раз сказали, что двери лаборатории открыты для всех исследователей. Российские специалисты приезжали на протяжении нескольких лет и давали положительную оценку лаборатории", — заявил Абашидзе журналистам.

По его словам, 14-15 ноября в лаборатории состоится международный семинар, на который организаторы пригласили российских экспертов. "Если им интересно, как выглядит лаборатория, если они хотят установить истину, могут приехать и принять участие в семинаре", — добавил Абашидзе.

В Минздраве Грузии заявили РИА Новости, что на данный момент принято решение не допускать в лабораторию никаких представителей СМИ — ни местных, ни международных.

Строительство лаборатории Лугара началось около Тбилиси в 2007 году, открыта она была в 2011 году на основе рамочного соглашения между правительствами Грузии и США. Лаборатория предназначена для обнаружения особо опасных инфекций среди населения и животных, а также для эпидемического надзора и научных исследований.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиям. В МИД РФ заявляли, что Москва запросит официальные разъяснения США о деятельности лаборатории в Грузии, где могли проводить летальные эксперименты над людьми.