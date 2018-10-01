МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украинские военные опубликовали видео, на котором якобы российский Су-27 пролетает около украинских кораблей. Ролик размещен на официальной странице ВМС Украины.

Как отмечается в подписи под видео, корабли украинских военно-морских сил в этот момент выполняли задания в рамках стратегических учений "Казацкая воля-2018".

При этом никаких подтверждений того, что самолет принадлежит российским ВКС, на данный момент нет.

Учения "Казацкая воля — 2018" проходили с 25 по 29 сентября. В них принимали участие структурные подразделения министерства обороны Украины, Генерального штаба, органов военного управления и другие структуры. Перед началом учений на странице Генштаба ВСУ было опубликовано заявление о том, что все беспилотники в районе проведения учений будут сбивать.