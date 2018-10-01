Трамп заявил, что разногласия с Трюдо не повлияли на торговое соглашение

ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его личные разногласия и трения с премьер-министром Канады Джастином Трюдо не повлияли на торговые договоренности США, Мексики и Канады.

"У нас (с Трюдо) были очень сильные разногласия. Не думаю, что это как-то повлияло, он — профессионал, и я — профессионал", — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции в Белом доме.

"Между ним и мной было много трений, но если говорить более конкретно, все сработало. Знаете, когда это закончилось? Около 12 ночи вчера. Он хороший человек, он любит народ Канады", — добавил Трамп.

Ранее США, Канада и Мексика достигли трехстороннего торгового соглашения, которое теперь будет называться USMCA вместо НАФТА. Предполагается, что у американского конгресса в нынешнем составе будет 60 дней на одобрение сделки. Трамп надеется подписать соглашение до конца ноября.

Соглашение НАФТА действовало с 1994 года между США, Мексикой и Канадой. Трамп, вступив в должность, заявил, что намерен пересмотреть его или заключить новое соглашение. Переговоры начались в 2017 году. Трамп заявлял, что предпочел бы раздельные торговые договоры с Мехико и Оттавой, что почти наверняка поставило бы крест на НАФТА.

США ранее достигли отдельного соглашения с Мексикой и грозили ограничиться двусторонним договором с Мехико, если Оттава не пойдет на американские условия.