ЦИК ЛНР отказал в регистрации четырем кандидатам на пост главы республики

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

ЛУГАНСК, 1 окт — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Луганской народной республики отказала в регистрации четырем кандидатам на пост главы ЛНР, сообщили в понедельник журналистам в ведомстве.

Ранее восемь кандидатов на участие в выборах главы ЛНР, в том числе исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник, подали документы в ЦИК. Каждому необходимо было собрать не менее 1 тысячи подписей для регистрации в качестве кандидата на этот пост. Выборы главы ЛНР планируется провести 11 ноября.

ЦИК отказал в регистрации на должность главы ЛНР, "в связи с отсутствием документов, необходимых для регистрации кандидата" директору ООО "Луганский ликеро-водочного завод "Луга-Нова" Леониду Держаку, директору городского коммунального предприятия электросетей наружного освещения "Горсвет" Владимиру Родионову, начальнику управления спорта и молодежи министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР Роману Олексину и председателю профсоюзной организации "Общереспубликанский профсоюз работников общественного обслуживания Луганской народной республики" Юрию Ряплову.