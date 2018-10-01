В ЛНР сбили украинский беспилотник с гранатой

ЛУГАНСК, 1 окт — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в двух километрах от линии соприкосновения сбила беспилотный летательный аппарат украинских силовиков с боевой гранатой на борту, сообщил на брифинге журналистам официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Он уточнил, что, помимо разведывательной видео и фотоаппаратуры, беспилотник был оборудован электромагнитным устройством для переноски и сброса ручной гранаты, крепившейся снизу корпуса.
"После поражения БПЛА очевидцы наблюдали как от "Фантома" отделилась граната Ф-1, которая взорвалась неподалеку от места его падения", — отметил Марочко.
По его словам, по идентификационному номеру стало известно, что БПЛА в составе партии был закуплен 7 июля 2018 году в США и в середине августа поставлен в 72-ю отдельную механизированную бригаду ВС Украины.