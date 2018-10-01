Депутаты Госдумы отказались посетить прием у посла Южной Кореи

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Депутаты Госдумы не пойдут на торжественный прием в посольство Кореи после незаконного задержания российского судна "Севастополь" в порту города Пусан, сообщили журналистам в аппарате нижней палаты российского парламента.
Задержание "Севастополя"
Принадлежащее компании "Гудзон" судно задержали в субботу. Подчеркивается, что речь идет не об аресте.
По словам представителя компании-владельца, решение носит политический характер. СМИ писали, что судно подозревают в торговле топливом с КНДР, в то время как на "Гудзон" наложены американские санкции.
На борту "Севастополя" находятся 12 членов экипажа, им разрешено выходить на берег.
В связи с инцидентом в российский МИД вызвали посла Южной Кореи У Юн Гына.