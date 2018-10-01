Депутаты Госдумы отказались посетить прием у посла Южной Кореи

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Депутаты Госдумы не пойдут на торжественный прием в посольство Кореи после незаконного задержания российского судна "Севастополь" в порту города Пусан, сообщили журналистам в аппарате нижней палаты российского парламента.

Задержание "Севастополя"

"Депутатская группа Государственной думы по связям с парламентом Республики Корея отменила намеченное на сегодня, 1 октября, участие в приеме от имени чрезвычайного и полномочного посла Республики Корея по случаю празднования Дня основания Кореи", — говорится в сообщении.

Принадлежащее компании "Гудзон" судно задержали в субботу. Подчеркивается, что речь идет не об аресте.

По словам представителя компании-владельца, решение носит политический характер. СМИ писали, что судно подозревают в торговле топливом с КНДР, в то время как на "Гудзон" наложены американские санкции.

В компании заявили, что "Севастополь" перевозит контейнеры и не может поставлять топливо. Там не исключают, что задержание может быть связано с тем, что на днях Россия призвала к смягчению санкционного режима в отношении Пхеньяна и неприятии односторонних ограничений.

На борту "Севастополя" находятся 12 членов экипажа, им разрешено выходить на берег.

В связи с инцидентом в российский МИД вызвали посла Южной Кореи У Юн Гына.