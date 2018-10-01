Глава генштаба Ирана пообещал террористам дальнейшее "возмездие"

Запуск ракет класса земля-земля из города Керманшах в Иране по позициям боевиков на восточном берегу Евфрата в Сирии. 1 октября 2018

Запуск ракет класса земля-земля из города Керманшах в Иране по позициям боевиков на восточном берегу Евфрата в Сирии. 1 октября 2018

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Глава генштаба Ирана Мохаммад Бакери после удара иранских военных в Сирии по позициям организаторов теракта в иранском Ахвазе пообещал террористам дальнейшее "возмездие".

Ранее сообщалось, что иранские военные нанесли при помощи баллистических ракет удар по организаторам ахвазского теракта и их объектам на восточном берегу Евфрата в Сирии, после чего несколько боевых беспилотников продолжили наносить удары по позициям террористов.

"Был реализован первый этап мщения за террористическую атаку в Ахвазе, будут и другие этапы возмездия", — приводит слова Бакери агентство Tasnim.

В то же время, согласно сообщению агентства Mehr, Бакери заявил, что террористы были связаны с "антиреволюционными группировками" и одновременно получали указания от террористической группировки "Исламское государство"* из провинции Дейр-эз-Зор.

По его словам, иранские военные ударами также смогли ликвидировать командиров группировки ИГ*.

Теракт в иранском городе Ахваз произошел в конце сентября во время военного парада. По последним данным, число погибших превысило 20 человек, еще более 60 получили ранения. По данным агентства IRNA, ответственность взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявлял, что за терактом на военном параде в Ахвазе стоят государства, действующие под руководством США. А глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф утверждал, что ответственность за теракт лежит на "региональных спонсорах терроризма и их американских инструкторах".

При этом иранские военные после теракта обещали дать "сокрушительный ответ" на теракт в Ахвазе.

США, ряд стран Запада и Ближнего Востока традиционно обвиняют Иран в поддержке терроризма в регионе. Иран отрицает подобные обвинения, указывая, что его противники сами поддерживают целый ряд суннитских террористических группировок.

*Запрещённая в России террористическая организация