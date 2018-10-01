МИД назвал операции косовского спецназа на севере края провокацией

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Москва осуждает пассивное поведение Международных сил под командованием НАТО по обеспечению стабильности в Косово (KFOR), которые не предприняли никаких действий после провокации Приштины на севере края, безответственные действия косовских властей могли привести к новому кровопролитию и дестабилизации на Балканах, заявили в понедельник в МИД РФ.

В субботу агентство Танюг сообщало, что около 60 бойцов специального подразделения МВД самопровозглашенного Косово (ROSU) заняли позиции у озера Газиводе близ контролируемой Белградом ГЭС и вошли в центр экологии и спорта у плотины на севере края. Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ привести армию в состояние высшей боевой готовности в связи с тем, что спецназ Косово занял подходы к озеру.

"Демонстративное вторжение 29 сентября косовского полицейского спецназа в сербонаселенные районы на севере края вопреки существующим на сей счет договоренностям между Белградом и Приштиной – провокация, нацеленная на запугивание косовских сербов и оказание давления на Сербию", — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

"Столь безответственное поведение косовских властей могло повлечь за собой новое кровопролитие в Косово, дестабилизацию в Балканском регионе в целом. Продолжение силовых попыток установления Приштиной контроля над сербонаселенными районами края ведет к разжиганию межэтнической напряженности, лишает смысла многолетние усилия международного сообщества по мирному постконфликтному урегулированию", — отметила Захарова.

"Осуждаем в этой связи пассивное поведение Международных сил для Косово, которые не предприняли никаких действий, хотя в соответствии с имеющимся у них мандатом СБ ООН обязаны обеспечивать мир и безопасность в крае", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Ранее Международные силы под командованием НАТО по обеспечению стабильности в Косово (KFOR) подтвердили, что в районе ГЭС Газиводе на севере края находились сотрудники, отвечавшие за охрану косовского лидера Хашима Тачи, и призвали стороны к спокойствию и сдержанности.