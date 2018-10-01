ЦИК ДНР отказал в регистрации трем кандидатам на пост главы республики

ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Донецкой народной республики отказала в регистрации трем кандидатам на пост главы ДНР, двое не сдали подписные листы, один написал заявление о снятии его кандидатуры, сообщила в понедельник журналистам председатель ЦИК республики Ольга Позднякова.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы. По данным ЦИК ДНР, документы для участия в выборах подали 10 человек. Врио главы ДНР Денис Пушилин стал первым зарегистрированным ЦИК кандидатом на пост главы республики.

"Игорем Хакимяновым (министр обороны ДНР в 2014 году. – Прим. ред.) и Вячеславом Дьяковым (ополченец ДНР. – Прим. ред.) подписные листы в установленные сроки переданы в Центральную избирательную комиссию не были. Таким образом, требования, прописанные в законодательстве, ими соблюдены не были", — сказала Позднякова.

По ее словам, еще один кандидат Иван Михайловым передал в ЦИК все необходимые документы, но после написал заявление о снятии его кандидатуры.

"У ЦИК сегодня были все основания для принятия решения об отказе в регистрации указанным кандидатам. По оставшимся кандидатам документы и подписные листы находятся на проверке", — добавила Позднякова.