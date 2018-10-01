В Киеве заявили, что вышлют консула Венгрии, если Будапешт его не отзовет

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости. Украина вышлет консула Венгрии, если Будапешт не отзовёт своего консула в украинском Берегово в ближайшее время, заявила в понедельник официальный представитель МИД Марьяна Беца.

"Наша позиция остается неизменной: если венгерская сторона не отзывает своего консула из Берегового, поскольку она нарушает Венскую конвенцию о консульских сношениях, мы будем высылать консула из Украины и тогда в ближайшее время он поедет домой, если со своей стороны венгерская сторона его не отзовет", — приводит слова Беца агентство УНН.

Украинское агентство "Укринформ" со ссылкой на источники в сентябре передавало, что консульство Венгрии в городе Берегово Закарпатской области выдает гражданам Украины венгерские паспорта якобы с указанием не ставить об этом в известность украинские власти. При этом агентство опубликовало видео, предположительно, такой выдачи паспортов. Город Берегово расположен возле границы с Венгрией.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в связи с этим заявил, что Киев намерен выслать консула Венгрии из страны. Будапешт заявил о возможности симметричного ответа.