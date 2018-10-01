Украинцы лидируют среди мигрантов в Эстонии

ТАЛЛИН, 1 окт — РИА Новости. Жители Украины в этом году получили втрое больше временных видов на жительство в Эстонии, чем иммигранты из всех остальных стран вместе взятых, среди оформивших краткосрочное разрешение на работу в Эстонии также лидируют украинцы, приводит в понедельник статистические данные МВД республики.
Среди оформивших разрешение на краткосрочную работу сроком до 12 месяцев также лидируют украинцы: по положению на середину сентября в Эстонии с начала года было выдано 13,4 тысячи таких разрешений, в том числе гражданам Украины – 10,6 (около 80%), Белоруссии — 689, Молдавии — 582 и России — 542.
МВД прогнозирует, что к концу года число официальных рабочих мигрантов в Эстонии вырастет до 22 тысяч человек, в 2017 году их было 7,5 тысяч.