Глава МИД Испании призвал обеспечить порядок в Каталонии

МАДРИД, 1 окт — РИА Новости. Обеспечение порядка в Каталонии входит в обязанности председателя женералитета этого автономного сообщества Кима Торры, заявил глава МИД Испании Жозеп Боррель в связи с проходящими в первую годовщину незаконного референдума о независимости митингами и перекрытием дорог сторонниками независимости, которые поддержал Торра.

"Все органы власти, каждая соответственно со своими полномочиями, должна внести вклад в спокойствие и порядок… Общественный порядок в Каталонии должен обеспечивать женералитет и Торра, который его возглавляет", — заявил министр на пресс-конференции в Мадриде.

"Предполагаю, что он заинтересован в поддержании спокойствия и порядка повсеместно — на улицах, железнодорожных путях, дорогах", — добавил Боррель, заверив, что испанское правительство "будет пытаться снизить напряжение и поддерживать диалог" с каталонскими властями.

Ранее в понедельник Торра, выступая в связи с годовщиной проведения референдума о самоопределении, назвал его "зерном для Каталонской республики" и призвал своих сторонников "защищать ее до конца". "Спасибо "Комитетам защиты республики" (радикальная организация, появившаяся в Каталонии после голосования 1 октября — ред.). Давите, вы хорошо делаете, что давите", — сказал глава женералитета.

В понедельник "Комитеты защиты республики" проводят многочисленные акции по всей Каталонии — они перекрывают трассы, дороги, улицы Барселоны и других городов, утром на несколько часов заблокировали движение высокоскоростных поездов во Францию, обосновавшись на путях на вокзале Жироны. Они также вошли в здание представительства каталонского правительства в Жироне и сняли испанский флаг, заменив его Эстеладой — флагом движения за независимость Каталонии.

В Барселоне они заблокировали вход в здание биржи.

Кроме того, демонстрацию протеста в каталонской столице провели студенты. По данным городской гвардии, в ней приняли участие 13 тысяч человек.

Самая крупная акция пройдет вечером — под лозунгом "Восстановим 1 октября" ее участники собираются пройти от площади Каталонии до здания парламента автономного сообщества.

Первого октября исполняется год с момента проведения незаконного референдума в Каталонии. В нем приняли участие 43% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали голосование незаконным. Основываясь на результатах этого голосования, каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство страны с согласия Сената ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров сепаратистских общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела по обвинениям в организации восстания, мятежа и растрате госсредств.